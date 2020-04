Pepe Herrera, il suocero di Godin: "È contentissimo dell'Inter"

Il suocero di Godin è José Oscar Herrera, quasi 200 presenze in A tra Cagliari e Atalanta: "Non ha giocato quanto avrebbe voluto, ma stringa i denti".

I tifosi del e dell' se lo ricordano piuttosto bene. Gli altri, forse, un po' meno. José Oscar Herrera, per tutti Pepe, oggi ha quasi 65 anni. Ma, nei gloriosi Novanta, vestì sia la maglia rossoblù che quella nerazzurra, collezionando quasi 200 presenze in in 7 stagioni.

L'altra curiosità che probabilmente non tutti sanno - nemmeno i sostenitori del Cagliari, nemmeno quelli dell'Atalanta - è che Herrera, difensore/centrocampista con la specialità dei calci di rigore, è il suocero di uno dei personaggi attualmente in forza alla Serie A: Diego Godin, centrale dell' . Nel 2018 l'ex capitano dell' ha infatti sposato Sofia, figlia di Pepe, diventando dunque a tutti gli effetti il genero dell'ex cagliaritano.

Altre squadre

Una storia singolare. Così come è singolare il fatto che Godin, giustamente considerato un colpo da novanta - a costo zero, poi - dell'Inter dopo la lunga militanza all'Atletico, stia faticando a imporsi alla corte di Conte. Tanto da aver lasciato spesso e volentieri il posto al giovane, e meno reclamizzato, Bastoni. Ed è anche di questo che Herrera parla in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport'.

"Con Diego abbiamo parlato di come sia cambiata la Serie A e sicuramente lui mi ha detto che non ha fatto tutti i minuti e le prestazioni che si sarebbe aspettato. Comunque credo che dopo gli anni a Madrid e in nazionale abbia ampiamente dimostrato chi è. Io però gli ho detto di non stare ad ascoltare le voci e di stringere i denti. Fare il difensore in è complicato per tutti, anche se sei esperto non puoi pensare di non avere almeno un minimo di ambientamento. Io credo che lui se trova fiducia resta uno dei migliori centrali del campionato".

Fiducia, dunque, è la parola chiave. Anche perché Godin, con l'esperienza che si ritrova addosso, può permettersi di gestire nel migliore dei modi anche qualche momento complicato.

"Lui è contentissimo della scelta che ha fatto nonostante qualche difficoltà iniziale. Mi ha detto che adora la città e poi gli piace che nel calcio in Italia c’è una passione ancora più forte che in : assomiglia molto a quello che provi quando giochi in . Logicamente questo si trasforma anche in pressioni maggiori".

La speranza di Godin, magari, è quella di ripercorrere le orme del suocero Herrera, che in A rimase ben 7 anni: dal 1990 al 1997. Conquistando una storica semifinale di Coppa UEFA con il Cagliari e giocando con Pippo Inzaghi all'Atalanta, prima di chiudere la carriera da calciatore tra , e Uruguay.