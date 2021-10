Pellegrini espulso contro l'Udinese: salta il Derby contro la Lazio

Il capitano della Roma è stato espulso nel finale della gara tra Roma e Udinese: salterà il derby con la Lazio del prossimo turno.

Pochi minuti al fischio finale di Roma-Udinese, l'arbitro fischia dopo uno scontro a centrocampo: si avvicina a un giocatore giallorosso ed estrae il secondo giallo. José Mourinho non è d'accordo, ma Rapuano è sicuro della sua decisione: braccio largo contro l'avversario, in salto, e Lorenzo Pellegrini viene espulso.

Una decisione importante, che non solo lascia la Roma in dieci, ma che di fatto peserà sulla prossima gara dei giallorossi: Pellegrini salterà il derby contro la Lazio nel prossimo turno di Serie A, match fondamentale per il campionato del team Mourinho.

Pellegrini ha subito una seconda ammonizione per cui lo stesso ex Sassuolo e i compagni della Roma hanno protestato a lungo: direttore di gara però inflessibile e capitolini in dieci per gli ultimi minuti di gara, vinta dalla squadra capitolina per 1-0.

La Roma giocherà dunque il derby contro la Lazio con dodici punti, quattro in più dei cugini biancocelesti: non potrà però contare su uno dei giocatori più importanti in questo avvio stagionale, quel Pellegrini di cui si discute da tempo riguardo un possibile rinnovo contrattuale.

Pellegrini, a più riprese elogiato da Mourinho, ha segnato sei reti in questo primo mese di gare ufficiali, fornendo anche due assist: un avvio sfolgorante, che non potrà proseguire nella gara più attesa dai tifosi della Roma, essenziale per continuare la corsa Scudetto.

Come giocherà la Roma nel Derby senza Pellegrini? Possibile inserimento di Mkhitaryan come trequartista, mentre El Shaarawy dovrebbe agire sulla fascia sinistra dal 1'. In avanti probabile comferma per Abraham, con Shomurodov che partirà nuovamente dalla panchina.

Al termine di Roma-Udinese, Mourinho si è detto dubbioso per il secondo cartellino:

"Non conosco una persona che può dire che era secondo giallo"

Decisione però oramai presa e assenza di Pellegrini nel Derby.