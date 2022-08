Pellegrini saluta la Juve: domani le visite con l'Eintracht Francoforte

Il terzino classe 1999 lascia Torino e si trasferisce all'Eintracht con la formula del prestito: domani volerà in Germania per visite mediche e firma.

Ore roventi sull'asse Juventus-Eintracht Francoforte. Dopo la fumata bianca per Filip Kostic, che è sbarcato a Torino e sta svolgendo le visite mediche, in queste ore i due club stanno discutendo del trasferimento di Luca Pellegrini, che farà il percorso inverso e giocare in Bundesliga.

L'Eintracht ha scelto proprio Pellegrini come sostituto di Kostic. Le due società stanno dialogando, insieme all'entourage del calciatore - rappresentato da Rafaela Pimenta ed Enzo Raiola -, e nelle ultime ore hanno trovato la quadra economica.

La trattativa è alle battute finali. Il terzino partirà domani per la Germania e svolgerà le visite mediche. I due club stanno sistemando gli ultimi dettagli prima della firma del giocatore: la fumata bianca è a un passo.

Il classe 1999, prodotto del settore giovanile della Roma, ha totalizzato 21 presenze (con un assist) nella passata stagione tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Nel futuro di Pellegrini c'è l'Eintracht, un'opportunità importante per vestire i panni di protagonista in un top campionato come la Bundesliga e in campo internazionale, con i teutonici già qualificati alla fase a gironi di Champions League dopo aver conquistato l'ultima Europa League.