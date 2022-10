Pellegrini e la Serie A sfiorata: "Nel 2016 sono stato vicino a Milan, poi mi ha cercato la Roma"

Il tecnico del Betis ha parlato delle sue origini italiane: "La madre di mio nonno era di Roma, ma non è imparentata con il capitano giallorosso".

Il match di Europa League tra Roma e Betis vedrà i giallorossi alla ricerca di una vittoria che potrebbe significare aggancio in vetta al girone C proprio nei confronti del club andaluso.

Il Betis, sin qui a punteggio pieno, è guidato da Manuel Pellegrini, tecnico che in carriera ha allenato tra le altre Villarreal, Real Madrid, Manchester City, West Ham, River Plate e Malaga, oltre alla parentesi cinese con l'Hebei Fortune.

Tante esperienze qua e là per l'Europa, e non solo, ad eccezione della nostra Serie A, palcoscenico che l'allenatore cileno ha solamente sfiorato come raccontato nel corso della conferenza stampa della vigilia.

"Nel 2016 sono stato vicino a Milan, ma poi c'è stato un cambio di proprietà che mi ha spinto verso la Cina. Successivamente mi ha cercato la Roma, ma ero in Asia e non mi sembrava corretto lasciare".

A legare Pellegrini al Belpaese, però, ci sono le sue radici familiari.

"Mio nonno arrivò in Cile quando aveva cinque anni e sua madre era di Roma. Ma non credo sia imparentato con il capitano della Roma perché, da quello che mi hanno detto, ci sono tanti Pellegrini qui...

I Ripamonti, i miei nonni materni, venivano dal nord. Parlo italiano e mi sento italiano, sono venuto a fare il corso di allenatore a Coverciano nel 1985 con Fino Fini e ho viaggiato in tutta Italia, Roma compresa".

Questa sera all'Olimpico, alla guida del suo Betis, proverà a dare un dispiacere a quella città alla quale è indissolubilmente legato.