Pelé ancora in ospedale, la figlia dorme con lui: "Siamo ancora qui, nella lotta e nella fede"

Kely Cristina Nascimento, figlia di Pelé, ha dormito in ospedale accanto al padre ricoverato in ospedale da oltre tre settimane.

Continua ad esserci grande apprensione circa le condizioni di salute di Pelé.

'O Rei' è infatti ricoverato da oltre tre settimane all'ospedale 'Albert Einstein' di San Paolo a causa delle complicazioni di natura renale e cardiaca aggravate dalla progressione del tumore al colon.

Un'evoluzione della malattia per l'ex fuoriclasse verdeoro - che ha compiuto 82 anni lo scorso 23 ottobre - che necessita evidentemente di un'intensificazione sia di cure che di assistenza in ospedale. Contesto che non ha permesso all'ex numero 10 verdeoro di lasciare il nosocomio nei giorni scorsi.

Sembrava infatti che il tre volte Campione del Mondo potesse tornare a casa in prossimità delle festività natalizie, ma il progressivo peggioramento del quadro clinico ha costretto l'equipe medica al suo seguito a prolungare il ricovero.

Al fianco di Pelé - che dunque trascorrerà il Natale nella struttura ospedaliera paulista - c'è ovviamente la famiglia e in particolare una delle figlie, Kely Cristina Nascimento, la quale ha trascorso la notte in ospedale dormendo accanto al padre e postando sul proprio profilo Instagram un'istantanea che li ritrae abbracciati.

"Siamo ancora qui, nella lotta e nella fede. Un'altra notte insieme".