Peggior difesa e terzultimo posto: la stagione del Bournemouth che punta Zaniolo

Il club allenato da O'Neil, fortemente interessato a Zaniolo, sta vivendo una stagione colma di difficoltà: le 'Chierries' sono in zona retrocessione.

In seguito ad un autentico blitz, il Bournemouth si è iscritto alla corsa per Nicolò Zaniolo. Gli inglesi hanno presentato un'offerta ufficiale alla Roma da 30 milioni di euro, a cui si aggiungere una percentuale del 10% da riconoscere in caso di futura vendita del classe 1999.

Una proposta importante che va inevitabilmente a soddisfare le richieste della Roma e che, in parallelo, mette fretta al Milan, anch'esso sulle tracce dell'attuale numero 22 giallorosso.

Una situazione in totale divenire, alle porte del segmento finale della sessione di calciomercato, che potrebbe ridefinire i connotati del futuro di Zaniolo, in bilico tra la permanenza in Serie A - la soluzione più gradita - e lo sbarco in Premier League.

Premier, appunto. Campionato nel quale il Bournemouth sta faticando, enormemente. Il club rilevato lo scorso 14 dicembre dalla Black Knight Football Club - e nel cui board figura anche l'attore Michael B. Jordan - occupa attualmente il terzultimo posto in classifica con soli due punti di margine su Everton e Southampton, appaiate all'ultimo posto.

Le 'Cherries' hanno vinto sin qui solamente quattro delle venti partita disputate, inscenando un rendimento horror specialmente dopo la sosta Mondiale: la squadra allenata da Gary O'Neil sono reduci da quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate di campionato. Un ruolino da incubo che ha complicato la situazione di classifica dei rossoneri al punto rendere il fantasma di una possibile retrocessione uno scenario tremendamente concreto.

I quarantadue goal sin qui incassati - una media superiore ai due a partita - rendono la difesa del Bournemouth la più perforata del torneo. Non che in attacco si possa parlare di trend migliore, perché con appena 19 reti a referto, la squadra del Dorset risulta tra gli attacchi meno prolifici del torneo.

Quadro generale abbastanza critico, insomma. Al punto da spingere i vertici del club ad intervenire con prepotenza sul mercato per provare ad inserire qualche innesto che possa portare ossigeno e punti in questa seconda parte di stagione. Uno Zaniolo, ad esempio.