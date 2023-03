Pedro eletto 'Rei da America': succede a Julian Alvarez nell'albo d'oro

L'ex attaccante della Fiorentina è il nuovo 'Rei da America': superato per soli quattro voti il compagno di squadra de Arrascaeta.

In Italia sono in pochi coloro che si ricordano di lui, colpa delle appena quattro presenze racimolate in Serie A con la Fiorentina nella prima parte della stagione 2019/2020: l'esperienza italiana fu un flop colossale per Pedro che, in patria, ha ritrovato stimoli e vittorie.

Ceduto dai viola in prestito con diritto di riscatto, Pedro è rinato con addosso la maglia del Flamengo che ha regolarmente esercitato l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo a dicembre 2020: una sorta di 'tradimento' nei confronti del Fluminense, club in cui è cresciuto agli albori della carriera.

Con il sodalizio rubronegro ha vinto l'ultima Copa Libertadores, laureandosi miglior marcatore della competizione con ben dodici reti: questo è soltanto uno dei motivi che gli hanno permesso di diventare il nuovo 'Rei da America' nel sondaggio indetto da 'El Pais'.

La punta brasiliana ha ricevuto 68 voti sui 218 totali, superando di quattro lunghezze il compagno di squadra Giorgian de Arrascaeta, secondo, mentre in terza posizione troviamo Julian Alvarez, ora in forza al Manchester City.

Pedro succede nell'albo d'oro del prestigioso riconoscimento proprio all'argentino, protagonista in Sudamerica con la maglia del River Plate soltanto nella prima parte del 2022, prima del trasferimento effettivo in Inghilterra.

Per Pedro, convocato dall'ex c.t. verdeoro Tite per i Mondiali disputati in Qatar, il coronamento di un anno indimenticabile, che lo ha visto anche vincere il titolo di capocannoniere del Mondiale per Club con 4 goal all'attivo. Tutt'altra musica rispetto alla sgraziata versione ammirata a Firenze.