Pedro out per infortunio in Coppa Italia: possibile rientro dopo la sosta

Assenza in casa Lazio in vista dell'imminente impegno di coppa. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri dovrà infatti fare a meno di Pedro per la sfida contro l'Udinese valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il giocatore spagnolo ha accusato un problema al polpaccio sul finale del primo tempo del match contro la Salernitana, vinto per 0-3 dai laziali con doppietta di Immobile e goal finale di Lazzari.

Nella giornata di oggi sono in programma degli esami strumentali, per capire l'entità dell'infortunio. Quel che è certo è che l'ex Roma non sarà tra i giocatori arruolabili per la partita contro l'Udinese.

A seconda dell'esito di questi esami, sarà più chiara la data del suo rientro. Piuttosto difficile che possa farcela per la sfida di campionato in programma nel weekend contro l'Atalanta.

Più probabile che Pedro sfrutti la sosta del campionato per recuperare totalmente dal suo infortunio, rientrando poi il 6 febbraio a Firenze contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.