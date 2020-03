Pedro Neto brilla al Wolverhampton: 'scartato' dalla Lazio, ora protagonista in Europa League

Dopo la breve e anonima avventura alla Lazio il giovane attaccante classe 2000 sta trovando spazio al Wolverhampton mostrando tutto il suo talento.

Un talento sul quale la non ha puntato abbastanza: dopo la breve avventura nella capitale Pedro Neto sta trovando la propria dimensione in con la maglia del Wolverhampton, con cui sta maturando a vista d'occhio.

Un rendimento in costante crescita per l'attaccante classe 2000, oggi protagonista anche in nell'andata degli ottavi di finale sul campo dell' : al giocatore portoghese bastano 21 minuti dal suo ingresso in campo per trovare la via della rete.

Un calcio di punizione che trova la decisiva deviazione della barriera prima di finire alle spalle del portiere, ma l'impatto di Pedro Neto sul match si è sentito in più di un'occasione. Dinamismo, tecnica e velocità per un giocatore che non è invece riuscito a convincere in .

Altre squadre

Prelevato dal Braga nell'estate del 2017, Pedro Neto riesce a collezionare soltanto cinque presenze con la maglia biancoceleste in due anni: nel mezzo un prestito proprio al Braga prima della definitiva cessione nella scorsa estate 2019 al Wolverhampton, dove fin qui ha già archiviato 34 presenze con tre reti e quattro assist.