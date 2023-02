Pedro di nuovo ko: frattura della mano per lo spagnolo

L'attaccante biancoceleste si è fratturato la mano sinistra contro la Sampdoria: dovrebbe tornare subito a disposizione di Sarri.

Momento davvero sfortunato per Pedro che - nel match tra Lazio e Sampdoria - è stato costretto a fare i conti con un altro infortunio, dopo quello recente al setto nasale.

L'attaccante spagnolo, schierato con una maglia da titolare da Maurizio Sarri, è stato costretto ad abbandonare il campo al 57', rilevato da Zaccagni.

Nella giornata di martedì, la società biancoceleste ha diramato un comunicato nel quale viene confermato che l'attaccante spagnolo ha riportato la frattura della mano sinistra:

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Pedro Rodriguez ha riportato nel corso dell’incontro di ieri una frattura a carico della mano sinistra.

Al calciatore è già stato applicato uno specifico tutore e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano".

Un ulteriore intoppo che, salvo repentini cambi di scenario, non dovrebbe comunque impedirgli di scendere in campo.

Munito di mascherina e tutore, l'ex attaccante di Barcellona e Chelsea non dovrebbe saltare nessuna delle prossime gare in calendario, candidandosi - di conseguenza - per un posto in squadra già in vista del match sul campo del Napoli in programma il prossimo venerdì 3 marzo.

Pedro, dunque, è pronto a tornare immediatamente a disposizione del tecnico laziale nonostante i due sfortunati incidenti di percorso.