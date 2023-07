L'attaccante ex Fiorentina è stato picchiato da un membro dello staff di Sampaoli durante Atletico Mineiro-Flamengo: l'uomo è stato denunciato.

Ha del clamoroso la notizia che arriva dal Brasile. Pedro Fernandez, attaccante del Flamengo - con un passato in Italia alla Fiorentina - sarebbe stato letteralmente preso a pugni dal preparatore atletico Pedro Fernandez, membro dello staff di Sampaoli (non nuovo ad atti violenti).

L'attaccante classe 1997, soltanto 4 apparizioni e 0 goal in Serie A nel 2019, durante il match di Serie A brasiliana in casa dell'Atletico Mineiro - andato in scena nella notte italiana tra sabato e domenica, vinto 2-1 in rimonta e che è valso ai rossoneri il secondo posto momentaneo in classifica - è rimasto sempre in panchina, senza mettere piede in campo. Il giocatore si sarebbe rifiutato di continuare a scaldarsi dopo un paio di sostituzioni di Sampaoli, sicuro di non giocare.

Sarebbe questo il gesto della discordia che avrebbe mandato su tutte le furie il preparatore 52enne che, dopo aver avuto un botta e risposta con il calciatore nello spogliatoio, lo avrebbe colpito con un paio di pugni in faccia.

La notizia in Brasile è trapelata subito, così lo stesso attaccante ha poi spiegato la sua versione dei fatti su Twitter:

"Potrei stare qui a parlare dei pochi minuti giocati nelle ultime partite, ma quello che è successo oggi è stato più grave di quello che può succedere dentro al campo - scrive Pedro - Vigliaccamente, senza motivo e inspiegabilmente, sono stato aggredito, preso a pugni in faccia, da Pablo Fernandez, un membro dello staff tecnico di Sampaoli. La codardia fisica ha avuto la precedenza sulla codardia psicologica che ho sofferto nelle ultime settimane. Chi pensa di avere il diritto di attaccare un altro non merita il rispetto di nessuno. Ho passato tante cose qui al Flamengo, ma niente è paragonabile alla vigliaccheria subita oggi. Che Dio perdoni una persona che, a metà del 2023, pensa che l'aggressione fisica possa risolvere qualsiasi problema. Grazie Gesù per avermi insegnato a porgere l'altra guancia. Papà e mamma, grazie per l'educazione che mi avete dato".

Pablo Fernandez, lo stesso uomo che nell'agosto 2021 durante Nizza-Marsiglia prese a pugni un tifoso che aveva invaso il campo (Sampaoli era l'allenatore dell'OM), è stato denunciato alle forze dell'ordine da Pedro con la testimonianza dei compagni. Intanto sui social anche l'ex Flamengo, Inter e Juve Arturo Vidal ha dimostrato vicinanza all'ex compagno.