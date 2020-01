Pedro De La Vega: lo Zorro argentino nel mirino del Manchester City

Il talento diciottenne del Lanus è stato accostato al Manchester City per gennaio ma la scorsa estate ci avevano provato anche Inter e Genoa.

L'era di Lionel Messi volge al termine e l' cerca un nuovo eroe del calcio nel quale riporre le proprie speranze per il futuro.

Uno dei potenziali candidati è l'ala del Lanus, Pedro De La Vega, che a soli 18 anni è già un nome famoso nella sua terra natale ed ha risvegliato l'interesse delle big d'Europa.

Il è stato l'ultimo club ad essere accostato al ragazzo per la finestra invernale di mercato, con i campioni della Premier League che sarebbero disposti a spendere 12 milioni di euro per portarlo subito in .

Nato a Olavarria, città a sud della provincia di Buenos Aires, De La Vega ha mosso i primi passi da calciatore nel club locale Ferrocaril Sud prima di trasferirsi nella capitale nel 2012.

A soli 11 anni fu scartato da Boca Juniors e River Plate, così è sbarcato al Lanus. De la Vega lì ha iniziato la sua crescita esponenziale che lo ha portato ad essere nominato miglior giovane argentino dalla Federazione nel 2017.

Soprannominato 'Zorro' per via del nome reale del personaggio di Diego de la Vega, a soli 17 anni è stato convocato a sorpresa in prima squadra dopo aver giocato nella sesta divisione argentino con le giovanili del Lanus.

Due giorni dopo, il 16 settembre 2018, ha debuttato da titolare in Super contro il Racing Club ed è stato sostituito dopo 58 minuti in una gara persa dal Lanus per 1-0.

Al ritorno in classe De La Vega è stato acclamato dai suoi compagni come un eroe e il video era diventato subito virale in Argentina.

Nonostante l'offerta del Lanus di frequentare la scuola del club, De La Vega ha preso una strada diversa.

"Al Lanus ti mandano in una scuola accanto al campo ma a mio padre non piace perché ci sono solo i ragazzi del club," ha raccontato Pedro al 'Clarin'.

"Lui voleva che studiassi quindi ha scelto per me una scuola pubblica di buon livello a sei isolati da qui".

La sua seconda partita da titolare non è stato un successo, anzi: il Lanus ha infatto perso in casa per 5-1 contro il River Plate e De La Vega, sostituito dopo 72 minuti, è stato ripreso mentre piangeva in panchina per la delusione.

De La Vega dopo quella ha giocato altre tre partite da titolare prima di restare nella rosa della prima squadra come riserva per il resto della stagione 2018/19, mentre a maggio ha vestito la maglia albiceleste dell'Argentina ai Mondiali Under 20.

Nella sua seconda stagione De La Vega ha collezionato diverse presenze, pur partendo da titolare solo una volta. Inoltre ha anche trovato il suo primo goal contro l'Huracan a novembre e segnato il secondo un mese dopo contro l' .

De La Vega viene utilizzato come ala giocando prevalentemente a sinistra, anche se nelle giovanili era schierato da terzino destro oppure a centrocampo.

Giocare esterno però sembra più congeniale alle sue qualità e fornire assist vincenti ai compagni, tanto che in Argentina viene paragonato a Di Maria sebbene lui sia di piede destro.

Sia l' che il hanno cercato di acquistarlo nell'estate 2019, con i rossoblù che sembravano davvero molto vicini a formalizzare l'accordo, mentre ora i club più interessati sarebbero il Manchester City e lo .

Così mentre l'obiettivo di De La Vega è quello di diventare un titolare fisso del Lanus, ecco che in Europa ha già messo nel mirino uno dei giovani più talentuosi d'Argentina.