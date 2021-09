Spezia, il direttore sportivo: "Contattati per David Luiz. Nzola? Dipende da lui"

Il direttore sportivo dello Spezia ha svelato un incredibile retroscena di mercato: il centrale brasiliano poteva trasferirsi in bianconero.

Lo Spezia è senza dubbio una delle squadre di Serie A che più tra tutte ha operato nell'ultimo giorno di mercato, alla ricerca degli elementi giusti da consegnare a Thiago Motta.Tra questi poteva esserci anche un nome molto importante.

Sia chiaro: fare mercato non è mai semplice. Per lo Spezia, come per le altre squadre che mirano a salvarsi, poi, trovare i giocatori adatti tra necessità di goal e costanza è ancora più difficile. A "Il Secolo XIX", il direttore sportivo bianconero, Riccardo Pecini, ha svelato alcuni retroscena della sessione chiusa pochi giorni fa.

"Siamo stati contattati da un agente per David Luiz: non ho ben capito, però, se parlasse sul serio".

Il centrale difensivo ex Arsenal, attualmente svincolato, poteva finire in Serie A: sarebbe stato un colpo incredibile per lo Spezia, che deve fare i conti con alcuni giocatori da recuperare mentalmente. Uno su tutti Nzola.

"Nzola ha rifiutato diverse soluzioni, compreso il Genoa, che sembrava lo volesse spostare al Maiorca: ha fatto saltare lo scambio. Ha detto no a Sampdoria, Victoria Guimares, Besiktas e Cagliari. Se si può recuperare? Dobbiamo tutelare l’integrità del gruppo, ma il calciatore ha accettato di continuare ad allenarsi con i compagni. La scelta tecnica spetta all’allenatore".

Una situazione che inevitabilmente verrà affrontata passo dopo passo, con estrema lucidità.