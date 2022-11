Pavoletti giura fedeltà al Cagliari: "Fatico a vedermi altrove"

Il capitano dei sardi ha parlato del possibile ritorno di Nainggolan: "È molto legato al Cagliari e ha lasciato la porticina aperta".

Si ferma il campionato di Serie A, ma non la Serie B che nel weekend sarà regolarmente in campo con il programma completo della quattordicesima giornata di campionato.

Al 'Benito Stirpe' sarà la capolista Frosinone ad ambizioni di un Cagliari sin qui altalenante ma che punta a scalare prontamente la classifica. Parola di capitan Leonardo Pavoletti.

"Loro proveranno a fare la gara e potrebbero liberare spazi che dovremo sfruttare. In tante occasioni, siamo cascati nel tranello della Serie B: ci aspettavano e ripartivano sfruttando il minimo errore. Stavolta sarà diverso", Le sue parole al 'Corriere dello Sport.

Il classe 1988 non sta vivendo, sin qui, un periodo di grande splendore: 1 goal in appena 10 presenze per un attaccante che la doppia cifra la raggiungeva tranquillamente anche in massima serie, al punto da fruttargli il soprannome di 'Pavoloso'.

"Se avessi la bacchetta magica tutto sarebbe più semplice. Prima pensavo solo a me stesso e a segnare, ora ho una visione più ampia. Soffro per i pochi goal ma se ho giocato meno, forse sbaglio io qualcosa. Ma non mollo e sono certo che prestazioni e risultati arriveranno presto. E che Pavoloso prima o poi ritornerà".

In attacco c'è la forte concorrenza di Gianluca Lapadula:

"Quando ti giochi il posto capita la rivalità che a volte sfocia in poco feeling ma con Gianluca è l’esatto contrario. Il rapporto è ottimo. Io credo si possa giocare anche insieme".

La decisione di rimanere a Cagliari nonostante la retrocessione.

"Fatico a pensarmi altrove. È vero, il calcio è il mio lavoro e in futuro non si può mai sapere ma restare a Cagliari è stato automatico".

La suggestione di un possibile ritorno di Radja Nainggolan.

"È molto legato al Cagliari e ha lasciato la porticina aperta come tutti quelli che qui sono stati bene. Ma parlare ora di un suo ritorno non sarebbe rispettoso per i miei compagni. Si vedrà in futuro".