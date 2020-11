Pavoletti può lasciare il Cagliari: in arrivo l'offerta del Torino

Leonardo Pavoletti piace al Torino che a gennaio proverà l'assalto con un'offerta allettante: sarebbe una bocciatura per Federico Bonazzoli.

Il terribile infortunio al legamento crociato è ormai alle spalle per Leonardo Pavoletti, che però non sta giocando come vorrebbe: 162 minuti spalmati su 8 presenze stagionali, troppo poco per uno come lui abituato a trascinare i sardi con i suoi goal.

Impiego povero che a gennaio potrebbe indurlo a prendere in considerazione l'ipotesi di cambiare aria: come riportato da 'Tuttosport', il suo futuro potrebbe comunque ancora essere in .

Magari al , deciso a presentare la propria offerta durante la sessione invernale del calciomercato: mossa disperata per rinforzare il reparto avanzato e infondere nuova linfa alle speranze di salvezza, dopo un avvio di campionato non all'altezza delle aspettative.

Qualora Pavoletti approdasse alla corte di Marco Giampaolo, potremmo parlare di bocciatura per Federico Bonazzoli: al momento è la prima riserva nel ruolo, seppur subito dopo il suo acquisto si credeva che potesse essere lui l'attaccante titolare da affiancare al 'Gallo' Belotti.

Non è la prima volta che Pavoletti finisce nei discorsi di mercato: in estate il aveva rifiutato più di una proposta da parte del , intenzionato a riabbracciare l'attaccante dopo l'esperienza durata da gennaio 2015 a gennaio 2017.