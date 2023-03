Paura per Wollacott: gli cade addosso una porta in allenamento

Sfortunato incidente durante un allenamento per il portiere del Ghana: la porta gli è franata addosso, ma senza gravi conseguenze.

Attimi di grande paura durante l'ultima sessione di allenamento del Ghana, in preparazione del match contro l'Angola, valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa.

Nel corso della proverbiale partitella a campo ridotto, una delle due porte è caduta, franando addosso al portiere Joe Wollacott, estremo difensore di proprietà del Charlton.

La porta, spinta dal vento, è caduta in avanti cogliendo letteralmente di sorpresa e colpendolo alle gambe.

Lo staff medico è accorso in maniera tempestiva nei confronti del classe 1996 che, una botta e tanta paura a parte, se l'è cavata senza riportare gravi conseguenze.

Una stagione non propriamente fortunata per il portiere che lo scorso 12 novembre si era procurato la frattura di un dito che l'ha costretto a saltare i Mondiali in Qatar.