Paura per Jankto: brutto infortunio in Rayo-Getafe, fuori almeno un mese e mezzo

L'ex centrocampista di Sampdoria e Udinese si è fatto male nel primo tempo della gara di Liga: per lui tanta paura e riposo.

Lo scorso weekend di Liga verrà ricordato anche e soprattutto per il ritorno al goal in Spagna di Radamel Falcao, passato al Rayo Vallecano nelle scorse settimane dopo essere stato, di fatto, scaricato dal Galatasaray.

Durante quella partita, però, vinta proprio dal Rayo per 3-0 contro il Getafe, è stato registrato un episodio spiacevole ai danni di una conoscenza della Serie A italiana.

Al 14', poco dopo il vantaggio su rigore dei padroni di casa, l'ex Udinese e Sampdoria Jakub Jankto è stato vittima di un infortunio che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco, in barella e in lacrime.

Attimi di paura per il centrocampista ceco, che già nelle scorse settimane si era fermato per un guaio fisico in nazionale: le sensazioni a caldo non indicavano nulla di positivo, anzi. Lo scenario peggiore, secondo le ricostruzioni di "Marca", riguarda la frattura di tibia e perone.

"Troppi infortuni nell'ultimo periodo. Tornerò presto", ha ammesso su Instagram lo stesso giocatore, al termine della gara.

Dalle prime indicazioni, comunque, il giocatore starà a riposo per almeno un mese e mezzo: si attendono comunicazioni ufficiali da parte del Getafe sull'esito dei test, ma non ci sarà a partire da domani, quando la formazione di Michel affronterà l'Atletico Madrid.