Paura in Copa Libertadores: Salazar perde conoscenza per 10 minuti

Victor Salazar, giocatore argentino dell'Olimpia, ha perso conoscenza durante la sfida contro il Flamengo in Copa Libertadores.

Non è stata una serata semplice, quella vissuta in Copa Libertadores: nel corso della gara tra Club Olimpia e Flamengo , valida per l'andata dei quarti di finale, i presenti hanno vissuto attimi di paura in seguito allo scontro di gioco tra due calciatori in campo.

Al 22' Victor Salazar, centrocampista argentino del club paraguaiano, nel tentativo di rubar palla a Giorgian de Arrascaeta è franato su quest'ultimo, rimediando un colpo al volto, un pugno apparentemente involontario. Quello che sembra un normale scontro, però, si è trasformato in qualcos'altro pochi minuti più tardi.

Di lì a poco sul rettangolo verde è entrata un'ambulanza per prestare soccorso a Salazar: per 10 minuti, i presenti al "Manuel Ferreira" di Asunción sono rimasti con il fiato sospeso, in attesa di sviluppi.

Victor Salazar, do Olimpia, se chocou com o Arrascaeta e precisou deixar o jogo de ambulância após mais de 10 minutos de atendimento. #Libertadores pic.twitter.com/1mN8oq63P3 — Goleada Info (@goleada_info) August 11, 2021

L'ambulanza ha poi portato via il giocatore argentino, trasportandolo in ospedale. Al termine del match, il medico sociale dei paraguaiani ha fatto il punto della situazione, come riporta ESPN.

"Il difensore ha subito un trauma cranico con perdita di conoscenza e convulsioni. Sarà ricoverato in ospedale e sotto esame".

Il risultato, con la partita che è poi proseguita (e terminata per 1-4 in favore dei brasiliani), conta poco: rimangono gli attimi di paura vissuti e l'importanza e la rapidità dell'intervento dei medici.