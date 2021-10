Paulo Fonseca verso il Newcastle: è in trattative avanzate con i Magpies

Il successore dell'esonerato Steve Bruce può essere l'ex allenatore della Roma. In estate era stato a un passo dalla panchina del Tottenham.

Al Newcastle si è ufficialmente aperta una nuova era. Cambia la proprietà, ma cambia anche l'allenatore: i Magpies hanno annunciato l'esonero di Steve Bruce, a cui è stata fatale la sconfitta interna dello scorso weekend contro il Tottenham. E ora, via al toto successore.

Una corsa che, in realtà, sembra vedere in questo momento un favorito netto: Paulo Fonseca. Secondo il' Guardian' l'ex allenatore della Roma, ancora senza panchina da quando ha lasciato i giallorossi e la Serie A al termine della scorsa stagione, è in trattative avanzate con i Magpies per diventare il nuovo manager.

Fonseca non è comunque l'unico candidato per la panchina del Newcastle: gli altri nomi chiacchierati in queste ore sono quelli di Roberto Martinez (accostato anche al Barcellona nelle scorse settimane), di Frank Lampard, di Lucien Favre, di Steven Gerrard e di Eddie Howe.

Come detto, però, il prescelto sembra essere proprio il quarantottenne portoghese, che in caso di fumata bianca cambierebbe nuovamente nazione e campionato: dall'Ucraina all'Inghilterra, passando per la nostra Serie A.

Fonseca, peraltro, era già stato a un passo dall'approdo in Premier League la scorsa estate: era ormai cosa fatta con il Tottenham, prima di un ribaltone che, saltato anche Rino Gattuso, avrebbe infine portato Nuno Espirito Santo a guidare gli Spurs.

In caso di accordo, Fonseca troverà una situazione ben lontana dai fasti futuri prefigurati dal Newcastle: i bianconeri sono penultimi in classifica, con appena 3 punti racimolati in 8 giornate e nessuna vittoria conquistata. La salvezza, oggi, è l'unico obiettivo possibile.