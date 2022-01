Pau Lopez saluta la Roma: scatta l'obbligo di riscatto del Marsiglia

Pau Lopez diventa ufficialmente un giocatore dell'Olympique Marsiglia. Il portiere spagnolo, fino alla scorsa estate in forza alla Roma, ha superato le 20 presenze stagionali con il club francese.

Scattano dunque le condizioni per l'obbligo di riscatto, formula con la quale aveva lasciato la capitale nel mercato estivo per trasferirsi in Ligue 1.

La Roma ottiene in questo modo 12 milioni di euro dalla cessione dell'estremo difensore, dopo averlo pagato più di 25 milioni quasi tre anni fa.

Arrivato nella capitale nel 2019, lo spagnolo è stato per due stagioni titolare della squadra giallorossa ma il suo rendimento non ha mai convinto pienamente.