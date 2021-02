Pato vola in MLS: firmerà con l'Orlando City

L'ex Milan, attualmente svincolato dallo scorso agosto, firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo con la franchigia della Florida.

Dopo mesi passati in attesa, la carriera di Alexandre Pato è finalmente pronta a ripartire. Dal sole della Florida, dalla MLS, dall'Orlando City. La firma del 'papero' sarebbe infatti ad un passo.

Nelle scorse ore il club ha postato sui propri profili social dei riferimenti alle papere che richiamano ovviamente al nome dell'attaccante ex Milan, che dall'agosto 2020 è svincolato, dopo l'esperinza con il San Paolo.

Spotted in Orlando today 🦆 pic.twitter.com/QvonuR60ic — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) February 12, 2021

Secondo quanto riportato da 'ESPN', il classe 1989 firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo e non sarà un 'designated player' per la franchigia della Florida.

Pato ad Orlando ricalca le orme di un suo grande ex compagno al Milan come fu Kakà, che ha giocato in Florida tra il 2014 e il 2017 prima di chiudere la sua carriera.