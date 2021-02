Pato sbarca in MLS: è ufficiale la firma con Orlando City

Pato è un nuovo giocatore dell'Orlando City, club di MLS: contratto di un anno per il 'Papero' ex Milan.

Pato riparte dagli Stati Uniti, dal sole della Florida, dalla Major League Soccer: è ufficiale il suo ingaggio da parte dell'Orlando City, club in cui milita anche l'ex Manchester United e Lazio Nani.

Contratto di un anno per il 'Papero' che arriva nella franchigia a stelle e strisce in qualità di svincolato, essendo terminata lo scorso agosto la sua avventura in patria tra le fila del San Paolo.

Rinforzo di livello per l'Orlando City, deciso ad ottenere un risultato migliore rispetto all'eliminazione alle semifinali di Conference disputate nel 2020.

Pato ripercorre così le orme del suo ex compagno di squadra ai tempi del Milan, Kaká, che proprio qui chiuse la carriera nel 2017.