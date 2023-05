L'ex attaccante del Milan firma per la terza volta in carriera con il club paulista dopo le esperienze del 2014 e del 2020.

Non è mai troppo tardi. Alexandre Pato ricomincia la sua avventura nel mondo del calcio riscoprendo un vecchio amore.

L'ex attaccante del Milan ha firmato un contratto con il San Paolo, storica squadra che milita nel campionato brasiliano.

Ad annunciarlo è stato lo stesso club tricolore con un video pubblicato sui proprio canali social ufficiali.

Inizia dunque la terza avventura di Pato al San Paolo, dopo quelle degli anni passati. La prima volta che l'ex rossonero è arrivato nel club risale al 2014.

Dopo due stagioni, il centravanti si è nuovamente trasferito in Europa, prima al Chelsea e in seguito al Villarreal, per poi provare un'esperienza nel campionato cinese con la maglia del Tianjin Tianhai.

Nel 2020 il secondo ciclo con il San Paolo, prima di una fugace esperienza in MLS con l'Orlando City in Florida. Ora il terzo capitolo della sua storia paulista ha inizio. E vedremo se andrà bene come le altre due volte.

In totale Pato ha vestito la maglia tricolore per 133 volte, segnanfdo 47 goal. Uno score di tutto rispetto, per uno degli attaccanti che a inizio anni 2010 sembrava destinato a diventare un top assoluto.