Pastorello sul futuro di Arthur: "Cerca continuità, può partire a gennaio"

Aria di riflessioni in casa Juventus, che dopo un avvio di stagione non troppo semplice volge lo sguardo al mercato di gennaio.

Tra i punti segnati in lista, oltre a quelli che si riferiscono alla voce "in entrata", ci sono quelli relativi ai giocatori "in scadenza" di contratto e "in uscita". Bernardeschi e Arthur compresi.

Intervenuto a margine dell'evento "Golden Boy 2021", l'agente dei due bianconeri, Federico Pastorello, ha fatto il punto della situazione riguardante i suoi assistiti.

"Arthur è stato scelto da un altro allenatore e con Allegri sta trovando poco spazio: considerando anche che ci saranno i Mondiali, il suo desiderio è quello di trovare un po' più di continuità".

Non è da escludere, insomma, un possibile addio del brasiliano nella prossima sessione di mercato.

"Se può partire a gennaio? Sì: stiamo lavorando per accontentarlo".

Situazione differente, invece, per Bernardeschi, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022.

"E' contento. Il rinnovo? Vediamo più avanti, ma c'è possibilità di dialogo".