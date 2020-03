Pastore pessimista sulla ripresa del campionato: "Per me è impossibile"

Il centrocampista della Roma, Javier Pastore, spiega: “Andare avanti vorrebbe dire spostare anche la prossima stagione”.

Pensare oggi al calcio giocato è una cosa estremamente complicata ma, come è normale che sia, in molti sono già al lavoro affinché ci si possa far trovare pronti quando l’emergenza Coronavirus sarà venuta meno.

Nel corso delle ultime settimane si è parlato molto delle possibili date per la ripresa del campionato, ma sono anche in molti coloro che iniziano a pensare che difficilmente si riuscirà a portare a termine la stagione.

Tra questi ultimi c’è anche Javier Pastore che, in un’intervista rilasciata a ‘Radio Impacto’, ha fatto il punto sulla situazione che si sta vivendo in e spiegato perché a suo dire sarà difficile portare concludere l’annata calcistica.

“Per me chiudere la stagione è una cosa poco fattibile. Serviranno almeno venti o trenta giorni per prepararsi prima di poter ripartire. Tutte le società riporteranno delle perdite, ma immagino che si cercherà di iniziare direttamente il prossimo campionato in tempo. Finire la stagione in ritardo vorrebbe voler dire spostare la prossima annata, ma ci saranno anche le Olimpiadi, l’Europeo, la Copa America. Per me riprendere da dove si è interrotto è impossibile”.

Anche per i giocatori sarebbe difficile ripartire dopo un periodo così lungo senza allenamenti.

“I club hanno fornito a tutti i calciatori gli strumenti necessari per allenarsi a casa. Inviamo tutte le informazioni al nostro staff, come peso, tempo di allenamento, esercizi fatti. Non possiamo lavorare in gruppo, ma almeno proviamo a non perdere torno muscolare per farci trovare pronti”.

Pastore si è soffermato anche sul suo futuro.