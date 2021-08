Pastore lascia la Roma: ufficiale la risoluzione del contratto

Il fantasista argentino ex Palermo e PSG saluta il club giallorosso dopo tre anni: per lui risoluzione consensuale del contratto.

La storia d'amore tra "El Flaco" e la Roma finisce qui: dopo tre anni, tante aspettative e moltissime delusioni. Javier Pastore non è sempre riuscito a dire la sua, al ritorno in Italia: di sicuro non si è avvicinato al ricordo che gli italiani avevano di lui, con la maglia del Palermo, se non in pochissime occasioni.

Diversi i guai fisici che, soprattutto nell'ultimo anno (solo 5 presenze in Serie A nella passata stagione), hanno compromesso la sua esperienza in giallorosso: ed è un peccato, visti i colpi che ha dimostrato di avere anche nella Capitale.

Oggi, però, è stato messo un punto, fermo: "El Flaco" lascia la Roma, come comunicato ufficialmente dal club nelle scorse ore.

"L'AS Roma comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di Javier Pastore. Tutto il Club augura ad Javier le migliori fortune per il futuro".

La sua parentesi in giallorosso si chiude con 37 presenze e 4 reti, 2 delle quali spettacolari: contro l'Atalanta, al primo anno, per il 3-3 finale e contro il Frosinone, alla seconda stagione, nel 4-0 dell'Olimpico. Entrambe di tacco, identiche nella forma e nella dinamica, nella stessa porta.

A lungo chiacchierato, è pronto per una nuova avventura, probabilmente fuori dall'Italia: per adesso saluta la Roma, chiudendo una parentesi non troppo positiva della sua carriera.