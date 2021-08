Pasticcio Van Bommel: vince all'esordio con il Wolfsburg, ma fa 6 cambi

L'allenatore olandese rischia di averla combinata grossa in occasione della prima partita ufficiale sulla panchina del Wolfsburg.

Centrocampista dai piedi buoni, intelligenza superiore alla media e una bacheca personale piena di titoli: da qualche anno Mark Van Bommel è anche un allenatore, e dopo l'esperienza al PSV nella giornata di ieri ha iniziato ufficialmente quella al Wolfsburg, in Germania.

L'esordio in sé, se si considera il freddo risultato, è stato il migliore tra i possibili: vittoria per 1-3 contro il Preussen Munster al primo turno di DFB-Pokal grazie alle reti di Brekalo, Weghorst e Baku, quest'ultima allo scadere del secondo tempo supplementare, e qualificazione al secondo step della competizione.

C'è un ma, come sempre, nelle belle storie. Van Bommel ha fatto male i conti. Sì, perché l'allenatore olandese ha effettuato in totale 6 cambi, uno in più di quelli previsti dalle regole, rispettivamente 3 nei tempi regolamentari e 3 successivamente.

Un episodio che chiaramente riporta a quanto accaduto in Coppa Italia nella gara tra Roma e Spezia dello scorso gennaio, quando Paulo Fonseca decise di fare proprio il sesto cambio, con Lorenzo Pellegrini che sottolineò l'errore esclamando: "E' il sesto".

La prima di van Bommel sulla panchina del Wolfsburg rischia di essere già un disastro. La vittoria 3-1 sul Preußen Münster in DFB-Pokal può esser nulla a causa di un 6* cambio effettuato al supplementare e non consentito dalla DFB (3 nei 90’, 3 nei TS). Rischia l’esclusione.



A differenza di quell'episodio, che vide la Roma perdere 0-3 a tavolino pur avendo comunque perso sul campo per 2-4, in Germania il Wolfsburg perderà una gara vinta, uscendo dalla competizione. Un errore che ha portato alla dura reazione di Kicker: "Questo la dice molto lunga sull'ignoranza del club della Bundesliga".

Insomma, l'esordio di Van Bommel sulla panchina della squadra tedesca sicuramente verrà ricordato a lungo, ma poteva andare molto, ma molto meglio.