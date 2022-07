Passarella, preoccupante stato di salute per l'ex Fiorentina

Il due volte Campione del Mondo avrebbe sintomi di Alzheimer e morbo di Parkinson, malattie neurodegenerative che tengono in ansia l'Argentina.

"Sempre al tuo fianco. Forza Caudillo". Il messaggio della Fiorentina su Twitter è uno dei migliaia apparsi sui social nella giornata di mercoledì, in supporto a Daniel Passarella, mito e icona del calcio mondiale gravemente malato. Sintomi del morbo di Parkinson e dell'Alzheimer.

Secondo quanto riportano i quotidiani argentini e in particolare Olè il male che ha colpito Passarella - 69 anni - non gli permette più di uscire molto di casa, se non in macchina, per evitare di perdere l'orientamento e non ritrovare più la via di casa.

Non esce da solo, nel quartiere di Lomas de San Isidro, ma con assistenza, spesso per andare a visitare suo figlio. L'ex giocatore che ha militato per un quadriennio nella Fiorentina e per un biennio nell'Inter, sempre negli anni '80, subirebbe un processo di deterioramento cognitivo simile a quello vissuto dal padre.

Passarella ha allenato il suo amato River Plate nel 2006/2007 come ultima esperienza in panchina, ma negli ultimi tempi si era parlato di un possibile ritorno. Solamente voci senza nessuna realtà, vista la situazione in cui è tristemente piombato il Campione del Mondo 1978 e 1986.

Nel 2001, per un breve periodo, Passarella ha anche guidato il Parma. A fine decennio ha ricoperto il ruolo di presidente del River Plate, incarico lasciato nel 2013 per ritirarsi a vita privata.