Pasquale Bruno critica Bonucci: "Non ho mai visto un difensore che si gira così"

L'ex difensore della Juventus e del Torino critica il centrale bianconero e la sua postura nell'uno contro uno.

Domenica scorsa sui social ha fatto discutere la postura di Bonucci in occasione del goal del 2-1 della contro la , partita poi terminata sul risultato di 2-2.

In settimana sono arrivate altre critiche per il centrale bianconero. Pasquale Bruno, ex difensore tra le altre anche di Juventus e , a 'Tiki Taka' ha parlato del modo di difendere del classe 1987.

“Bonucci è un libero, non è un difensore, non l’ho mai visto in vita mia uno che, quando è puntato, si gira di culo”.

Bonucci aveva giocato titolare anche alla prima partita contro la .