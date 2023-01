Parolo e il poker da record in Pescara-Lazio: nessun centrocampista ci è mai riuscito in Serie A

L'ex Lazio ha fatto segnare il record con 4 goal in una gara nel febbraio 2017: "Ho preso pallone, maglietta e pantaloncini, ci farò un quadro".

Che Marco Parolo avesse il vizietto del goal era già noto. La stagione 2013/2014 col Parma, quella d'oro dal punto di vista realizzativo con 8 reti e 7 assist, aveva convinto la Lazio a portarlo nella Capitale. Un'arma importante in fase realizzativa che i biancocelesti hanno sfruttato nel corso della lunga militanza dell'ex centrocampista di Gallarate all'ombra del Colosseo.

Un matrimonio durato ben sette stagioni in cui l'ex calciatore ha totalizzato 39 goal e 19 assist in 265 presenze tra tutte le competizioni.

Tante reti importanti, come quella nel successo a Napoli all'ultima giornata della stagione 2014/2015 che ha regalato l'accesso ai preliminari di Champions League, la doppietta al Milan nella stessa annata, il goal al Bayern Monaco all'Allianz Arena negli ottavi di Champions League o quello alla Roma nel derby.

Ma che riuscisse a entrare nella storia del club capitolino e del calcio italiano in qualità di unico centrocampista ad aver realizzato ben quattro goal nella stessa partita, beh, era tutt’altro che prevedibile.

Domenica 5 febbraio 2017 resterà una delle pagine più indimenticabili della carriera di Marco Parolo. A Pescara l’ex calciatore di Gallarate disputa una gara perfetta, siglando in un solo colpo non solo una tripletta ma ben quattro reti in 90 minuti.

Tre di testa e uno di piede. All'Adriatico, Marco Parolo entra nella storia della Lazio con un poker da urlo. Quattro goal come Pierluigi Casiraghi nello storico 8-2 della Lazio di Zeman sulla Fiorentina, nel marzo 1995, e Miroslav Klose al Bologna nel 6-0 del 5 maggio 2013.

L’andamento del match è chiaro sin dalle prime battute. La gara, valida per il 23° turno della Serie A 2016/2017, si sblocca subito. E subito c’è la firma di Parolo: cross di Felipe Anderson e inserimento perfetto tra le maglie biancazzurre del Pescara del numero 16, che di testa fa 1-0. Il copione si ripete poco più tardi: questa volta è Biglia ad andare dalla bandierina e trovare ben appostato il classe 1985, che batte per la seconda volta il portiere avversario.

Il Pescara reagisce e trova il pari con Benali e Brugman, ma è ancora Parolo a spegnere i sogni degli abruzzesi, ancora una volta di testa, in avvio di ripresa. Dopo il palo colpito da Milinkovic è un gioco da ragazzi per l'ex Parma siglare la tripletta personale.

La Lazio prende il largo con i goal di Keita e Ciro Immobile, ma il punto esclamativo al successo degli uomini di Simone Inzaghi lo mette ancora Parolo.

Questa volta, però, il numero 16 cambia modalità d'esecuzione: sul cross da sinistra di Lulic l'inserimento è perfetto, così come il tocco con il destro che manda la palla alle spalle di Bizzarri.

"Se avevo mai segnato una quadripletta in carriera? Avevo fatto una tripletta con l'Under 20 di Serie C, poi basta", ha raccontato lo stesso Parolo.

Una prestazione perfetta ed una prova memorabile che proiettano l'ex calciatore di Gallarate nella storia: come dicevamo, è l'unico centrocampista ad aver realizzato quattro goal in una singola gara di Serie A.

"Ho preso pallone, maglietta e pantaloncini. Credo che ci farò un quadro", ha poi scherzato lo stesso Parolo ai microfoni dei cronisti al termine della gara.

Un evento quasi unico per un calciatore e ancor di più per un centrocampista, seppur col vizietto del goal come Marco Parolo. Una domenica indimenticabile per l'ex Lazio, autore di una prova incredibile e marcatore implacabile. Un vero e proprio incubo per la difesa del Pescara in una gara entrata nella storia del calcio italiano e di diritto tra le pagine più belle della sua carriera.