Parma, ufficiale il rinnovo di Gervinho: ha firmato fino al 2022

Gervinho, arrivato al Parma nell'estate 2018 dopo un'esperienza in Cina, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2022.

L'avventura di Gervinho in continua. L'esterno ivoriano infatti, dopo essere tornato in nell'estate del 2018 per vestire la maglia del , ci resterà almeno fino al 2022.

Lo stesso Parma, approfittando della pausa per le nazionali, ha annunciato il rinnovo di Gervinho che si è legato alla società ducale per altre tre stagioni.

L'impatto di Gervinho d'altronde è stato fin qui decisivo per il Parma che, l'anno scorso, ha conquistato la salvezza soprattutto grazie all'ivoriano.

Dopo l'esperienza alla , dove lo aveva fortemente voluto Rudi Garcia, Gervinho era volato in ma un anno fa l'esterno ha deciso di tornare in Italia. Una scommessa vinta dal Parma.