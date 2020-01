Parma-Udinese 2-0: Kulusevski ritrova il goal, traversa di Lasagna

Il Parma torna alla vittoria battendo 2-0 l'Udinese con goal di Gagliolo e Kulusevski. Friulani sfortunati: traversa di Lasagna ed errore di Musso.

Dopo la sconfitta di misura contro la , il torna alla vittoria battendo 2-0 l' che incassa invece la seconda sconfitta consecutiva in campionato.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

D'Aversa deve rinunciare a Gervinho e Inglese, in attacco quindi c'è Cornelius con Kulusevski e Kurtic ai suoi lati. Gotti schiera la coppia Lasagna-Okaka mentre De Paul viene confermato come mezzala.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

L'Udinese parte meglio e ha due buone occasioni con Okaka che manda fuori di testa. A sbloccare il risultato è invece Gagliolo con un bel tiro al volo da dentro l'area dopo un'azione insistita del Parma.

Gli ospiti a quel punto provano a reagire, ma Musso interviene goffamente su un tiro non irresistibile di Kulusevski che così firma il raddoppio ducale. Prima dell'intervallo l'Udinese colpisce anche una traversa con Lasagna.

A inizio ripresa sempre Kulusevski sfiora il tris con un bel tiro a giro che termina fuori non di molto mentre Sepe dice di no a Mandragora. Nel finale l'Udinese va all'assalto e troverebbe anche il goal, ma la rete di Lasagna viene annullata per fuorigioco di Okaka. Al 'Tardini' vince il Parma.

IL TABELLINO

PARMA-UDINESE 2-0

Marcatori: 19' Gagliolo, 33' Kulusevski

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo (62' Laurini); Kucka, Scozzarella (87' Grassi), Hernani; Kulusevski, Cornelius, Kurtic (73' Dermaku).

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao (56' Jajalo), Troost-Ekong (79' De Maio), Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana (74' Nestorovski), De Paul, Mandragora, Sema; Lasagna, Okaka.

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Troost-Ekong, Mandragora, Becao (U), Hernani (P)

Espulsi: Nessuno