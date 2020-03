Parma-SPAL dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Parma sfida la SPAL nel Derby emiliano, lunch match dei recuperi della 26ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederlo.

Il di Roberto D'Aversa sfida la di Gigi Di Biagio nel Derby emiliano, lunch match della domenica, in cui si recuperano le partite della 26ª giornata di , rinviate per l'emergenza Coronavirus. La partita si disputerà a porte chiuse in rispetto delle disposizioni governative, contenute nel Decreto del 4 marzo scorso.

I ducali sono ottavi in classifica a pari merito con il con 35 punti, frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, gli estensi si trovano in fondo alla graduatoria a quota 15, con un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 18 sconfitte.

L'unico precedente in Serie A fra le due squadre giocato in casa dei ducali nella scorsa stagione ha visto un successo dei biancazzurri per 3-2. Complessivamente la SPAL ha vinto tutti e 3 i Derby disputati nel massimo campionato contro i gialloblù.

I ferraresi sono reduci da 5 sconfitte consecutive e nemmeno il cambio di allenatore sembra aver spezzato il trend negativo. I ducali invece hanno rimediato 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta di misura con la nelle ultime 4 gare disputate nel torneo.

Il danese Andreas Cornelisu è il miglior marcatore del Parma in questo campionato con 8 goal, mentre Andrea Petagna è il bomber della SPAL con un bottino di 10 reti realizzate. Il prodotto della Primavera del è il giocatore dei maggiori cinque campionati europei che ha realizzato in percentuale più goal della sua squadra nel 2019/20: il centravanti ha firmato 10 dei 19 goal fatti in totale della sua squadra, ovvero il 53%.

Traguardo all'orizzonte, infine, per l'ivoriano Gervinho: qualora scendesse in campo nel Derby emiliano, festeggerà la 50ª presenza in tutte le competizioni con la maglia del Parma. La SPAL è la squadra contro cui l'ex giallorosso ha passato più tempo in campo senza partecipare alla realizzazione di un goal: ben 196 minuti. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-SPAL: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-SPAL

Parma-SPAL si disputerà la mattina di domenica 8 marzo 2020 allo Stadio Ennio Tardini di Parma e a porte chiuse. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, è in programma per le ore 12.30. Sarà il 4° Derby in Serie A fra le due squadre emiliane.

Il Derby emiliano Parma-SPAL sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo quale Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Parma-SPAL sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di vedere il Derby emiliano Parma-SPAL in diretta streaming sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili, come smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con la pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Al termine del match gli highlights e l'evento integrale saranno disponibili anche per la visione on demand.

Emergenza a centrocampo per D'Aversa, che avrà indisponibili i vari Hernani, Scozzarella e Barillà per infortunio. Ancora out anche Sepe, Laurini e Inglese. La buona notizia è data tuttavia da 3 recuperi: davanti al portiere Colombi, a destra si rivedrà Darmian, con Gagliolo sulla fascia sinistra e al centro la coppia composta da Iacoponi e Bruno Alves. A centrocampo torna anche Kucka. Lo slovacco agirà da mezzala destra, con Kurtic mezzala sinistra e Brugman playmaker. Nel tridente d'attacco riecco Kulusevski: lui e Gervinho agiranno da esterni offensivi, mentre il danese Cornelius sarà il centravanti.

Di Biagio dovrebbe optare per un 4-3-1-2. Assenti Strefezza per squalifica e Di Francesco e Dabo per infortunio, davanti Castro agirà da trequartista alle spalle della coppia composta da Petagna e Floccari. In panchina si rivedrà anche Cerri, che superati i problemi fisici, potrebbe debuttare a partita in corso con la sua nuova maglia. Torna tra i convocati anche D'Alessandro, assente da settembre. In mediana la regia sarà affidata a Valdifiori. Ai suoi lati agiranno Missiroli e Valoti, che saranno le due mezzali. Fra i pali giocherà Berisha. Nella linea a quattro di difesa, infine, Cionek e Fares dovrebbero essere i due terzini, con Bonifazi e Zukanovic (favorito su Vicari) a formare la coppia centrale. L'alternativa è il 3-5-1-1, con l'inserimento di Vicari nella difesa a tre e l'esclusione di Floccari.

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

SPAL (4-3-1-2): E. Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Fares; Missiroli, Valdifiori, Valoti; Castro; Petagna, Floccari.