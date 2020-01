Parma-Roma 0-2: Pellegrini decisivo, giallorossi ai quarti

La Roma vola ai quarti di Coppa Italia dove sfiderà la Juventus: Parma sconfitto grazie alla doppietta di Lorenzo Pellegrini.

Basta un tempo alla per avere la meglio sul : succede tutto nella ripresa con Lorenzo Pellegrini sugli scudi, indiscutibilmente il migliore in campo. I giallorossi si regalano la sfida alla ai quarti di Coppa , in programma il 22 gennaio all'Allianz Stadium di .

L'approccio degli ospiti è incoraggiante: Colombi, sollecitato da Pellegrini, si produce in una bella parata che mantiene lo 0-0. I capitolini rischiano però di offrire il fianco alle ripartenze emiliane, situazioni che costringono spesso e volentieri Pau Lopez ad uscire dalla propria area di rigore per anticipare gli attaccanti avversari lanciati a rete.

3 - Lorenzo #Pellegrini ha realizzato la sua prima doppietta in tutte le competizioni, eguagliando il bottino di reti collezionato in entrambe le sue prime due stagioni con la Roma (tre). Ispirato.#ParmaRoma #CoppaItalia — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 16, 2020

Dopo un primo tempo abbastanza noioso, la gara si accende ad inizio ripresa: sponda di Kalinic per Pellegrini che infila Colombi con un bel diagonale, rispondendo al precedente e pericoloso tentativo dalla distanza di Kucka.

Il Parma ha l'occasione per pareggiare che capita sui piedi del neoentrato Inglese: l'ex calcia addosso a Pau Lopez, poi Ünder è bravo a spazzare in corner. Goal sbagliato, goal subìto: cross di Florenzi col pallone che va a sbattere sul braccio di Barillà, l'arbitro assegna il rigore che Pellegrini (in assenza di Perotti, uscito nel frattempo) trasforma spiazzando l'estremo difensore ducale. Nel finale c'è spazio anche per Bruno Peres, al rientro dopo le negative esperienze in prestito al San Paolo e allo Sport Recife in .

IL TABELLINO

PARMA-ROMA 0-2

Marcatori: 49', 76' rig. Lo. Pellegrini

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini (64' Iacoponi), Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Kurtic, Scozzarella (70' Kulusevski), Barillà; Siligardi, Cornelius (46' Inglese), Kucka. All. D'Aversa

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (79' Bruno Peres), Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Ünder, Lo. Pellegrini (85' Veretout), Perotti (70' Kluivert); Kalinic. All. Fonseca

Arbitro: Luca Pairetto

Ammoniti: Laurini (P), Ünder (R), Dermaku (P), Lo. Pellegrini (R)

Espulsi: nessuno