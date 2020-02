Parma, rimpianto Piatek: "Era fuori budget"

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, svela un retroscena di mercato: "Ho pensato a Piatek, sarei stato il primo a prenderlo".

Il mercato, si sa, è fatto anche di retroscena e rimpianti. E il , pensando all'ultima sessione invernale, ne ha uno bello grosso: Krzysztof Piatek. Tutto vero, i Ducali hanno pensato all'ex giocatore del , finito all'Herta Berlino per 28 milioni.

Un'idea nata in concomitanza con l'infortuno di Roberto Inglese e i malumori di Gervinho, non sfociata nella fumata bianca principalmente per questioni monetarie. Proprio come confermato in conferenza stampa dal ds gialloblù, Daniele Faggiano.

" Non era semplice muoversi in avanti. Nessuno degli attaccanti che avevamo contattato si è spostato in questa finestra di mercato. Tranne Piatek, a cui ho pensato e che sarei stato il primo a prendere, ma che era fuori budget e per prima cosa noi dobbiamo guardare alle nostre casse. Degli altri non si è mosso nessuno. La lista, ora, è piena. E Inglese è fuori a causa dell'infortunio. Non possiamo, dunque andare, sugli svincolati ".

Insomma, emergenza piena in attacco, considerando anche il fresco stop che dovrà tenere fuori Andreas Cornelius per un guaio muscolare. Stesso discorso per Dejan Kulusevski. Inventiva al potere.