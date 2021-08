Parma-Lecce dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Parma di Buffon ospita il Lecce nei trentaduesimi di Coppa Italia. Tutto sul match: da dove guardarlo in tv e in streaming alle formazioni.

Inizia la Coppa Italia anche per Parma e Lecce. Due delle attese protagoniste del prossimo campionato di Serie B si sfidano in gara secca allo Stadio Tardini per i trentaduesimi di finale della coppa nazionale.

Sarà il debutto ufficiale per Enzo Maresca in qualità di allenatore dei ducali e, soprattutto, per Gianluigi Buffon tornato a Parma vent'anni dopo la prima esperienza in gialloblù.

Di fronte ci sarà il Lecce di Marco Baroni, altra importante candidata alla lotta per salire in massima serie.

Nella scorsa edizione della Coppa Italia, il Parma si fermò agli ottavi di finale perdendo 2-1 contro la Lazio, mentre i salentini vennero eliminati proprio ai trentaduesimi, ai tempi supplementari, dal Torino.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Parma-Lecce: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PARMA-LECCE

Parma-Lecce, si giocherà domenica 15 agosto allo Stadio Tardini di Parma. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00.

Parma-Lecce verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Mediaset che da quest'anno possiede i diritti per trasmettere in esclusiva i match della coppa nazionale. Il canale dove si potrà assistere alla sfida del Tardini sarà Italia Uno.

Mediaset mette a disposizione anche il servizio streaming gratuito di Mediaset Play che permetterà di seguire la diretta del match tra ducali e giallorossi. Sarà sufficiente collegarsi al portale attraverso qualsiasi tipo di dispositivo quali pc, smartphone e tablet e seleziona

PARMA (4-3-3): Buffon; Sohm, Osorio, Valenti, Gagliolo; Juric, Schiattarella; Man, Vazquez, Mihaila; Inglese.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Tuia, Bjarnason, Gallo; Hjulmand, Blind, Helgason; Rodriguez, Coda, Listowski.