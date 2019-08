Parma-Juventus, le formazioni ufficiali: Higuain titolare

Le formazioni ufficiali di Parma-Juventus: De Sciglio, Matuidi e Higuain dal 1', nei ducali chance per Hernani, Brugman e Kulusevski.

Le formazioni ufficiali:

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, A. Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, C. Ronaldo. All. Sarri.

Esordio al Tardini per la nuova di Maurizio Sarri, assente per polmonite ma che ha già plasmato i bianconeri a propria immagine e somiglianza. Contro, nel match inaugurale della 2019/2020, un rinnovato ed ambizioso.

L'ex tecnico di e sorprende tutti e lancia Higuain dal 1' nei panni di centravanti, lasciando in panchina Dybala, in un tridente completato da Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. De Sciglio la spunta su Danilo a destra in difesa, in mediana Matuidi preferito a Rabiot.

Nel Parma chance da titolare per Kulusevski, a centrocampo subito una maglia per i nuovi acquisti Brugman ed Hernani. Laurini c'è.