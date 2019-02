Parma-Inter, le pagelle: Bastoni attento, Icardi non graffia

Altra prova senza reti per Icardi, Nainggolan dà sostanza e qualità a centrocampo. Gervinho imprendibile, Bastoni ottimo.

PARMA

SEPE 5,5: Sul goal di Lautaro non può nulla, non dinamico sul palo colpito da Brozovic.

IACOPONI 5,5: Soffre le avanzate di Perisic a cui lascia troppo spazio a disposizione, soprattutto nel primo tempo.

BRUNO ALVES 6,5: Solita prestazione da leader del reparto arretrato. Gladiatore.

BASTONI 6,5: Il suo cartellino è di proprietà dell'Inter che il prossimo anno punterà forte su di lui.

GAGLIOLO 6: D'Ambrosio gli regala qualche minuto di sofferenza, evita lo 0-2.

KUCKA 5: Si fa soffiare il pallone che avvia il contropiede vincente dell'Inter. (84' SPROCATI sv).

SCOZZARELLA 6: Corre e morde le caviglie altrui, di più non può fare. (77' STULAC sv).

BARILLÀ 5,5: Passo indietro rispetto al match di Torino.

GERVINHO 6,5: Corsa bruciante, meriterebbe il goal che solo la traversa gli nega.

INGLESE 6,5: Fa salire la squadra nei momenti cruciali, sfiora anche la soddisfazione personale.

SILIGARDI 5,5: È un ex avendo giocato nelle giovanili interiste, non riesce a cambiare marcia. (58' BIABIANY 5,5: Si propone in modo disordinato, beccandosi un giallo evitabile).

INTER

HANDANOVIC 6: Chiamato in causa pochissime volte, sulla traversa di Gervinho può solo incrociare le dita.

D'AMBROSIO 6: In fase di spinta stenta un pochino, trova la rete che il VAR gli annulla.

DE VRIJ 6: L'anticipo di Santander di una settimana fa non influisce sulla sua prestazione.

SKRINIAR 6: Gervinho è un cliente scomodissimo per chiunque, pure per lo slovacco.

ASAMOAH 6: Non osa più di tanto, nella ripresa ritrova lo smalto perduto.

VECINO 5,5: Non parte benissimo, Gagliolo gli strozza in gola l'urlo di gioia.

BROZOVIC 6,5: Sfortunato con il montante che allunga la mini-sofferenza dei minuti finale.

JOAO MARIO 5,5: C'è ancora qualche meccanismo da oliare. (77' LAUTARO 7: Gli bastano due minuti per trovare la rete. Decisivo).

NAINGGOLAN 7: Risponde alle recenti critiche con una delle più belle - forse la migliore - prove in nerazzurro. (88' GAGLIARDINI sv).

PERISIC 6: Lodevole la sua corsa in fase offensiva e non, pecca in lucidità negli ultimi metri.

ICARDI 5,5: Settima gara in campionato di fila senza segnare. Sgomita ma non mostra l'artiglio vincente. (93' CEDRIC sv).