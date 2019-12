Parma-Frosinone, D'Aversa lancia Siligardi: in A è fuori lista

Escluso dalla lista per il campionato, Luca Siligardi giocherà in Coppa Italia. D'Aversa in conferenza: "È un professionista e viene pagato".

Chi si rivede. Luca Siligardi, tra poche ore, tornerà a sentirsi un calciatore vero. Fuori rosa in campionato, abile e arruolabile in Coppa . Contro il , domani sera, toccherà all'ex livornese, fin qui sceso in campo solo per qualche minuto della prima giornata di A, contro la .

Ad annunciarlo in conferenza stampa è stato Roberto D'Aversa, allenatore del . Il quale, dopo aver deciso a inizio settembre di 'tagliare' dolorosamente Siligardi dalla lista per la , si prepara dunque a concedere una chance al mancino.

“Siligardi dal mio punto di vista si è sempre dimostrato un professionista serio, si è sempre allenato con intensità, quindi non c’è stata nessuna problematica nel dirgli che molto probabilmente domani verrà utilizzato dall’inizio, poichè è un professionista, viene pagato, ci conosciamo da molto; le regole in questo momento dicono che in campionato non lo posso utilizzare non per scelta mia e laddove in ho la possibilità di utilizzarlo, sicuramente domani lo utilizzerò".

Come rivelato ancora da D'Aversa, Cornelius ha avuto una ricaduta avvertendo un risentimento al flessore e domani sarà out. Non convocati nemmeno Gervinho, Grassi, Bruno Alves e Scozzarella, tutti acciaccati. Quattro i titolari pressoché sicuri contro il Frosinone: Laurini, Brugman, Pezzella e Dermaku.