Parma, Faggiano si tiene stretto Kulusevski: "Fino a giugno le carte in mano le abbiamo noi"

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato della situazione Kulusevski: "Intaccare la situazione a gennaio può essere deleterio".

Dejan Kulusevski è stabilmente titolare in da soli quattro mesi, ma ha già fatto impazzire mezza Europa con le sue giocate e il suo sinistro straordinario. L' in particolare sembra essere la squadra che maggiormente lo vuole acquistare, che sia gennaio o giugno.

Il punto di vista del sembra però piuttosto chiaro: lo svedese classe 2000, arrivato in prestito secco dall' , non si muoverà fino alla fine della stagione, in quanto elemento chiave per la salvezza.

Di questo ha parlato Daniele Faggiano, direttore sportivo dei crociati, intervenuto a 'Parma TV': le carte fino a giugno le ha in mano il Parma e muovere le pedine a metà stagione può essere dannoso.

"Volevamo un prestito biennale o una percentuale sulla futura vendita. Non ci hanno concesso nulla e dovremo rimandarlo a Bergamo a giugno. Fino ad allora le carte le abbiamo in mano noi. Fare il direttore sportivo non è facile perché tutto può succedere e poi direbbero che racconto bugie, anche se magari bianche. Intaccare la situazione a gennaio può essere deleterio".

Oltre a Kulusevski, Faggiano in estate ha provato a portare a Parma anche un altro top come Mario Balotelli, che alla fine ha scelto di tornare a e giocare per la squadra della sua città.