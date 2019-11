Parma, Cornelius preoccupa dalla Danimarca: "Credo di avere una lesione"

L'attaccante del Parma Andreas Cornelius ha subito un infortunio alla coscia durante il match fra Danimarca e Irlanda: "Mi sono fatto male".

Ancora brutte notizie per il , dopo gli infortuni di Inglese e Karamoh, durante la sfida fra e si è fermato anche Andreas Cornelius. L'attaccante danese ha dovuto abbandonare il campo dopo 33'.

L'infortunio di Cornelius ha preoccupato subito i 'Crociati' perché l'attaccante era reduce proprio da un guaio muscolare alla coscia. A fare chiarezza sulle sue condizioni ci ha pensato l'ex giocatore dell' ai microfoni di 'tipsbladet.dk' al termine della partita della nazionale danese.

"Ho una lesione, credo. Mi sono svegliato ieri con un problemino alla schiena. Abbiamo lavorato tutto il giorno per sistemare il problema alla schiena, e mi sentivo bene, anche senza essere al 100%. Probabilmente ho compensato il fastidio alla schiena con la coscia e mi sono fatto male".

Le sensazioni del giocatore non sono positive ed il Parma si presenterà alla sfida di domenica con il con un attacco ridotto ai minimi termini: D'Aversa dovrà sicuramente fare a meno di Inglese, Karamoh e Cornelius mentre anche Gervinho non è al meglio e difficilmente riuscirà ad essere disponibile per la trasferta al 'Dall'Ara'. Cornelius, però, ha voluto spazzare via qualsiasi tipo di polemica sul suo utilizzo in nazionale nonstante fosse appena rientrato da un infortunio.