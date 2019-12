Parma-Brescia, doppio infortunio: out Gervinho e Donnarumma

Parma-Brescia ha visto due sostituzioni obbligate per infortunio: Donnarumma e Gervinho hanno lasciato il campo per problemi muscolari.

- non è stata una partita particolarmente fortunata per gli attaccanti. Sia D'Aversa che Corini hanno perso per infortunio due dei propri giocatori più importanti: Gervinho e Alfredo Donnarumma.

Il primo a dare forfait è stato l'ivoriano: al 55' l'ex e ha chiamato il cambio a causa di un problema muscolare, probabilmente all'adduttore. Al suo posto è stato inserito Grassi, visti gli infortuni di Inglese, Cornelius e Karamoh.

Non si tratta del primo problema muscolare per Gervinho, che già durante la stagione ha dovuto fermarsi in più situazioni sempre a causa di noie a livello muscolare.

Alfredo Donnarumma ha invece alzato bandiera bianca al 61'. L'attaccante ex si è guadagnato la maglia da titolare per un leggero affaticamento rimediato da Balotelli, che è stato anche l'uomo che lo ha rimpiazzato in campo.

A Corini però tutto sommato è andata meglio, visto che poi il suo numero 45 ha segnato il goal che ha sbloccato il punteggio.