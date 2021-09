Il Parma accoglie Aliou Traoré: l'ex Manchester United ha firmato per tre anni

Aliou Traoré, 20enne centrocampista francese, è un nuovo calciatore del Parma: l'ex Manchester United ha firmato un contratto di tre anni.

Altro colpo in entrata per il Parma. Il club ducale guidato dal presidente Kyle Krause ha annunciato l'arrivo del centrocampista francese Aliou Traoré dal Manchester United. Il 20enne ha firmato nella giornata di ieri un contratto che lo legherà al Parma fino al 30 giugno 2024.

Dopo tre anni nelle giovanili del Manchester United, Aliou Traoré ha vestito nella passata stagione la maglia del Caen, in seconda divisione francese, collezionando 19 presenze in campionato e 2 in Coppa di Francia.

Il Parma ha fiutato il colpo a parametro zero, dopo la scadenza del contratto di Traoré con il Manchester United lo scorso 30 giugno, e ha concluso l'accordo. Atteso nelle prossime ore l'annuncio ufficiale, con il calciatore che si metterà subito a disposizione dell'allenatore Enzo Maresca.