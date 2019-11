Parla Ibrahimovic: "Milano è la mia seconda casa, posso giocare fino a 50 anni"

Zlatan Ibrahimovic manda segnali sul futuro, in attesa del Milan: "Amo gli italiani e la loro genialità, il mio cuore non è mai andato via".

Il legame tra Zlatan Ibrahimovic e l' non si è mai davvero sciolto. Lo svedese in ha giocato con 3 maglie e trascorso 5 anni a Milano, tra prima e dopo. E proprio il Milan sembra essere una destinazione calda per il futuro dell'ex Galaxy.

Alla 'Gazzetta dello Sport' l'attaccante ha nuovamente ribadito il suo amore per la città di Milano e per l'Italia, definendo il capoluogo lombardo come la sua seconda casa.

"Milano è la mia seconda casa. Ho dei ricordi meravigliosi e ci vive una delle persone in cui ho maggior fiducia. Amo gli italiani e la loro genialità. Il mio cuore non è mai andato via. Amo scegliere, non essere scelto. Non sono diventato imprenditore. Sono nato imprenditore e diventato calciatore".

Per ora però con il Milan non si è ancora chiuso nulla e sempre in Serie A si alza l'idea del di provare il colpo, forte del rapporto che Ibra ha con Mihajlovic.

"Con Sinisa mi sento spesso. È un amico, una persona eccezionale, un uomo raro".

Di certo lo svedese ha alte pretese, anche perché si sente al 100% un giocatore di alto livello anche se ha spento 38 candeline lo scorso 3 ottobre. Lo stesso Zlatan ha affermato di poter giocare ancora 10 anni.