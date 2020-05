Paredes e l'incidente a Roma con Iturbe: "Ho pensato di morire"

Leandro Paredes racconta l'incidente stradale in cui fu coinvolto con Iturbe ai tempi della Roma: "Non finì in tragedia solo per caso".

Una piacevole serata, stava per trasformarsi in un incubo. Lo svela Leandro Paredes, ricostruendo un incidente stradale in cui fu rimase coinvolto durante l'esperienza alla .

Il centrocampista del , in un'intervista concessa a 'TYC Sports', racconta lo spiacevole aneddoto.

"Io, Perotti e Iturbe ritornavamo dal concerto di Ozuna, eravamo ognuno con la propria auto insieme alle nostre mogli. Era tardi e non c'era nessuno per strada. A un semaforo rosso decidiamo di attraversare, perché la strada era deserta, ma proprio quando sto superando l'incrocio vedo una macchina arrivare verso di me".

"Ho provato a frenare e mi sono buttato sulla destra, ma dietro avevo il SUV di Iturbe e visto che stavo in una macchina piccola ho pensato che mi avrebbe schiacciato".

Attimi di panico, come ammesso dallo stesso Paredes.

"Ho pensato di morire. Nel tentativo di schivarmi, la macchina di Iturbe è finita su due ruote e la moglie quando è uscita si è infuriata e ha detto che eravamo dei matti. Non è finita in tragedia solo per caso".

Nel soggiorno italiano dell'argentino gli imprevisti non sono mancati: eccone un altro.