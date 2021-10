Paratici a ruota libera: "Vlahovic-Tottenham no, Icardi mai vicino alla Juventus"

Fabio Paratici, ds del Tottenham, chiude a Vlahovic, Skriniar e Brozovic e racconta il mancato affare Icardi-Juve: "Difficile un'operazione così".

Dusan Vlahovic e Mauro Icardi. Due grandi bomber caratterizzano il pensiero di Fabio Paratici, attuale direttore sportivo del Tottenham e fresco di addio alla Juventus in estate.

Il dirigente, intervenuto al 'Festival dello Sport', ha chiuso le porte degli Spurs all'attaccante che ha appena rifiutato il rinnovo offertogli dalla Fiorentina.

"Il suo profilo piace a tanti, ma per ora non rientra nei piani del Tottenham. E' sotto contratto con i viola e poi abbiamo Kane, che è il miglior centravanti al mondo. Harry ama il Tottenham, abbiamo deciso di tenerlo per iniziare la ricostruzione e siamo contenti della nostra scelta".

Da Vlahovic ad Icardi, oggi al PSG ma spesso accostato alla Juve durante i suoi anni interisti e sul quale Paratici fa chiarezza.

"Non è stato così vicino per una serie di situazioni: era sotto contratto con l’Inter, era difficile fare un’operazione così. Poi noi alla Juventus abbiamo avuto grandi attaccanti, era difficile trovarne uno migliore. Se n’è parlato tanto, ma non è mai stato vicino".

Ma non è tutto, perchè il ds degli Spurs ne approfitta anche per smentire il possibile asse coi nerazzurri per Milan Skriniar e Marcelo Brozovic.

"Le voci su Skriniar sono infondate. Brozovic? Non c’è stato neanche un sondaggio, è un calciatore dell’Inter".

Infine, una parentesi sull'addio di Donnarumma al Milan.