Paratici si guarda indietro: "Pogba non è mai stato vicino al ritorno alla Juve"

Fabio Paratici si guarda indietro. L'attuale direttore sportivo del Tottenham ha trascorso l'ultimo decennio alla Juventus, da uomo mercato. E a 'Sky Sport' in un'intervista ha ricordato anche le mosse bianconere.

"Era arrivato che era un ragazzo, è cresciuto da noi, ci siamo molto affezionati, è una grandissima soddisfazione vederli avere successo. Questo affetto fa sempre parte della relazione che c’è sempre tra Pogba e la Juventus. Non c’è mai stato un momento in cui siamo stati vicini a riprenderlo".

Una su tutte, da sempre molto chiacchierata, la possibilità di un ritorno di Pogba. Che secondo l'ex CFO non c'è mai realmente stata.

Chi invece è stato vicino al bianconero è stato Domenico Berardi.

Parole anche sul presente, per Harry Kane, attaccante e simbolo degli Spurs, che è stato avvicinato all'addio proprio nelle settimane che hanno preceduto l'arrivo di Paratici a Londra.

"Kane è un grandissimo giocatore, non vedo l'ora di vederlo giocare dal vivo. Tenerlo non è solo un obiettivo mio ma anche del club. È un giocatore speciale perché abbina un fisico da attaccante d'area a una tecnica raffinata. Calcia con entrambi i piedi, fa tanti assist. È un giocatore di squadra e nel contempo un finalizzatore. Credo che sia tra i primi tre nel mondo. Non l'ho sentito perché non ho voluto disturbare i calciatori impegnati a Euro 2020".