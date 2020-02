Paratici è chiaro: "Ronaldo resta, Donnarumma lo escludo"

Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di 'Rai Sport' a tutto tondo del mondo , difendendo Maurizio Sarri e svelando anche particolari non trascurabili sul prossimo calciomercato estivo.

"La nostra idea è molto chiara su Maurizio Sarri e non cambia certo per una partita giocata male. Siamo in sintonia, tra di noi e con la società. Sono alla Juventus da dieci anni, abbiamo cambiato tanti cicli e comunque siamo rimasti vincenti. E stavolta è lo stesso: siamo in corsa per tutti gli obiettivi".