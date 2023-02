Paradosso Dubravka: riceverà la medaglia di Carabao Cup solo in caso di sconfitta

Il portiere ha giocato per quattro mesi in prestito al Manchester United prima di tornare al Newcastle. In finale di Coppa di Lega

Il caso portieri in Carabao Cup si sta facendo sempre più strano per il Newcastle. I Magpies hanno raggiunto la finale di Coppa di Lega eliminando il Southampton e ora dovranno affrontare il Manchester United nell'ultimo atto.

Eddie Howe si ritrova però con la grana di dover affrontare l'incontro che vale un trofeo con il terzo portiere. L'allenatore dei bianconeri non potrà contare sul titolare Nick Pope, espulso al minuto 22 della sfida contro il Liverpool in campionato.

L'estremo difensore inglese dovrà scontare la squalifica proprio in finale di Carabao Cup. Che problema c'è, gioca il secondo, no? Domanda legittima quella che vi siete posti, ma la realtà dice un'altra cosa.

Martin Dubravka, secondo portiere del Newcastle, non potrà giocare la finale. Il motivo? In questa stagione ha giocato per quattro mesi in prestito al Manchester United.

Solo due presenze, proprio in coppa, ma che da regolamento non gli permettono di disputare la finale da avversario dei Red Devils.

Ed ecco il paradosso che solo uno sport pazzo come il calcio può regalare: Dubravka ricever una medaglia solo in caso di vittoria del Manchester United.

Qualora vincessero i Magpies, non potrà ricevere il riconoscimento in quanto non ha giocato nemmeno un minuto nella competizione in maglia bianconera.

In finale il Newcastle dovrà affidarsi al terzo portiere, una vecchia conoscenza: Loris Karius. L'ex estremo difensore del Liverpool, diventato sua sventura famoso per i due errori in finale di Champions League contro il Real Madrid, non gioca una gara da esattamente due anni.

Il 26 febbraio sapremo se riuscirà a rendersi protagonista, stavolta in positivo.

La partita sarà la prima uscita agonistica di Karius dal febbraio 2021 e lo stesso Dubravka sarà deluso di non poter partecipare all'evento, la prima visita del Newcastle a Wembley dall'aprile 2000.