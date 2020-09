Paquetà nel mirino del Lione: ipotesi di scambio con Depay al Milan

Il club francese è interessato al brasiliano, ormai in partenza dal Milan. I rossoneri pensano a una contropartita: spunta l'olandese classe 1994.

Sogno Memphis Depay. Che potrebbe diventare realtà. Il pensa in grande per la nuova stagione e punta a regalarsi l’olandese del , in scadenza di contratto nel 2021. Negli ultimi tempi è stato accostato con frequenza anche al . Il presidente Aulas però ha detto che i blaugrana “non hanno i soldi per pagarlo”.

‘Tuttosport’ spiega che ora anche i rossoneri hanno iniziato a pensare al classe 1994. Soprattutto perché il Lione ha messo gli occhi su Lucas Paquetà.

L'articolo prosegue qui sotto

Il brasiliano e il club rossonero sono ormai prossimi a dirsi addio: la mancata convocazione in sembra l’ultimo atto di un 2020 sempre più difficile per l’ex Flamengo. La cifra a cui lasciare andare Paquetà è 22-23 milioni, il minimo per non fare minusvalenze.

Altre squadre

L’OL segue la vicenda con interesse e pensa all’inserimento di Depay nell’operazione. Ovviamente il DS Juninho non vuole perdere il 26enne ex e United a zero e preferirebbe monetizzare quest’estate piuttosto che vederlo andare via senza incassare nemmeno un euro.

Se lo scambio dovesse diventare un vero tema di trattativa, la contropartita sarebbe a carico del Milan. Che, comunque, potrebbe sborsare volentieri una cifra per aggiudicarsi uno dei giocatori più apprezzati d’Europa.